Di Lorenzo: “Contro il Milan sarà un match difficile, dobbiamo vincere”

Verso Milan-Napoli, parla Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino azzurro è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, ecco quanto dichiarato:

“Mi piace giocare a calcio, è la mia passione, è tutto per me e dunque è un piacere giocare sempre. La stanchezza quando ci sono partite ravvicinate si sente, ma il resto prevale su tutto. Contro il Milan? Andremo per fare la nostra partita e provare a portare a casa la vittoria. Sarà un match difficile, ma lo stiamo preparando bene e cercheremo di mettere in campo tutta la nostra qualità per portarlo a casa”.