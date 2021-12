Calvarese: “La gara da me arbitrata Juve-Inter potevo gestirla meglio”

Gianpaolo Calvarese è tornato sull’ episodio del rigore di Cuadrado nella partita conto l’Inter.

L’ex arbitro Calvarese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte tornando sull’errore nel caso Cuadrado, ecco le sue parole:

“Quella gara da me arbitrata Juve-Inter con il rigore di Cuadrado? Poteva essere gestita meglio. Negli ultimi 3 anni avevo giocato tutte le gare possibili. Gli arbitri in campo possono sbagliare. Venivo da un percorso fatto bene, ma non è sempre facile gestire al meglio tutte le gare.