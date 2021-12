Altafini: “Speriamo che Milan e Napoli domenica non si facciano male”

Altafini su Tuttosport parla della sfida di domenica a San Siro: “Speriamo che Milan e Napoli restino in corsa per lo scuedetto”.

Altafini non vede rossoneri e partenopei tra i favoriti per il titolo: “Credo che Inter e Atalanta si contenderanno il titolo. Speriamo però che Milan e Napoli, dopo domenica, non si facciano male. E restino in corsa per lo Scudetto”.