Emergenza Milan – Pioli non recupera Leao e Giroud: tocca ad Ibrahimovic

Emergenza Milan – Pioli non recupera Leao e Giroud: tocca di nuovo ad Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan è emergenza infortuni. Il quotidiano conferma nuovamente la presenza di Ibrahimovic in sostituzione di Leao che non ha recuperato e Giroud che ieri ha lavorato a parte. Dunque i rossoneri si affideranno allo svedese, che già ad Udine ha trascinato la squadra.

