Napoli – La dichiarazione inaspettata di Aurelio De Laurentiis: “Ve lo confesso, non mi piace la pizza napoletana”

Aurelio De Laurentiis, in una lunga intervista per Repubblica, ha parlato dei suoi patti preferiti e non: “Lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa. Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – bada bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità”.

Parole a sorpresa sul piatto tipico napoletano: “Io mangio la pizza solo quando non è indigesta. E allora lo chiedo a te: come si può mangiare una pizza che viene cotta – e spesso bruciata – in un minuto in un forno a legna, legna di cui spesso e volentieri si sa poco o niente?. l pacchero non lo capisco. Col pesce, poi. Semmai col ragù! La Barilla n.5 e De Cecco sono una sicurezza anche se ci vuole sempre tanta creatività nel manovrarle”.

