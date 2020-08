Venerato a Kiss Kiss Napoli: “Allan? L’Everton non soddisfa la richiesta di De Laurentiis”

Il giornalista Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto in diretta radiofonica nel corso di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione Allan

Ciro Venerato, esperto di calciomercato e giornalista Rai Sport, è intervenuto nel corso di “Radio Goal”, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato si è soffermato sulla questione che vede protagonista il centrocampista brasiliano Allan:

“Allan via da Napoli ma solo dietro pagamento consono alle richieste del presidente azzurro. Aurelio De Laurentiis, infatti, chiede circa 40 milioni di euro per lasciar partire il giocatore e l’Everton di Ancelotti, club maggiormente interessato al centrocampista, al momento non ha avanzato una proposta che possa soddisfare il patron partenopeo. Sulle trecce di Allan ci sono anche Atletico Madrid e West Ham”.

