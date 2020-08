Juventus, parla Sarri: “Vinto il campionato più difficile, siamo felici”

Sarri parla dello scudetto

Alla vigilia delal sfida tra Juventus e Olimpique Lione, ha parlato il tecnico Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero, è tornato anche sulla vittoria dello scudetto. Ecco quanto dichiarato:

“Sono agnostico, non lo so. Non leggo niente, non guardo niente, mi riguarda poco. Siamo molto contenti di aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A per una serie di avvenimenti che ci sono stati. Siamo in un ambiente abituato a vincere e tutto viene attutito da questa abitudine, che non dovrebbe esserci perché la vittoria è sempre un evento straordinario.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato a Kiss Kiss Napoli: “Allan? L’Everton non soddisfa la richiesta di De Laurentiis”

Coronavirus, il bollettino del 6 agosto – Aumentano i casi: 402 nuovi positivi nelle ultime 24 ore“

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Gay a causa dei vaccini”, bufera su ex consigliere M5S