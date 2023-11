Buone sensazioni per De Laurentiis dopo l’incontro con Tudor

Tuttomercatoweb ha riportato le ultime notizie sull’incontro da poco terminato tra Aurelio De Laurentiis ed Igor Tudor.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato Igor Tudor a Roma. Sono ore calde dunque per la panchina del Napoli: il Patron azzurro starebbe valutando il sostituto di Rudi Garcia e proprio su tale incontro le sensazioni sarebbero positive.

Ecco le ultime riportate da Tuttomercatoweb:

“Si respirano sensazioni positive circa il possibile approdo di Igor Tudor alla corte di Aurelio De Laurentiis. È terminato da poco l’incontro fra il presidente azzurro e il tecnico, con una fumata che non è ancora bianca ma un accordo che sembra avvicinarsi di molto rispetto alle ultime ore. Probabile che alla fine la scampi il Napoli, con un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un’altra stagione a determinate condizioni, oppure unilateralmente per il club. Tudor quindi sembra convinto della bontà di essere il dopo Garcia, accettando le clausole di De Laurentiis. Lo stipendio dovrebbe essere commisurato alla richiesta (da 2 milioni annui) del croato, con l’inserimento di bonus raggiungendo determinati scopi. Quindi nelle prossime ore ci saranno ulteriori contatti fra Napoli e Tudor, con l’agente di Anthony Seric. Questo per sistemare le questioni contrattuali, anche perché non c’è fretta di arrivare a una decisione considerato che c’è la pausa delle Nazionali in corso. Rudi Garcia, che questa mattina si è imbarcato in direzione Nizza, è ancora formalmente l’allenatore ma, di fatto, Tudor è destinato a prenderne il posto. A meno di colpi di scena che in queste situazioni è lecito sempre aspettarsi.”

