UFFICIALE – Sassuolo, calciatore positivo: salterà la trasferta di Napoli

Sassuolo, calciatore positivo al Covid-19

Serie A – Sassuolo, nuovo calciatore positivo al Covid 19 nel club emiliano. Dopo Boga e Toljan un altro calciatore è risultato positivo, si tratta di Lukas Haraslin. Arriva il comunicato del club, Lukas Haraslin salterà la trasferta di Napoli.

Sassuolo calcio, Lukas Haraslin positivo al Covid 19

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

Haraslin salta la trasferta di Napoli e non sarà disponibile per mister De Zerbi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli il report dell’allenamento: Elmas e Zielinski, lavoro individuale e di gruppo

Dal Pino sul futuro della Serie A: “Siamo vicini al collasso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulia De Lellis risponde a Damante e conferma il legame con Carlo Beretta: “Ho la coscienza pulita”