Dal Pino sul futuro della Serie A: “Siamo vicini al collasso”

Serie A – Paolo Dal Pino presidente della Lega Serie A, in attesa del Decreto Ristoro è sicuro che i club di A non beneficeranno di aiuti per perdite complessive da 600 milioni, come riporta il Corriere della Sera:

“«Spero che il Governo capisca il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere». Il presidente di Lega insiste: «È importante fare le cose giuste pensando alle conseguenze sull’occupazione». Il sistema, con i conti disastrati per il Covid, è vicino al default: l’ingresso dei fondi di private equity garantirebbe ossigeno alle società carenti di liquidità per pagare gli stipendi ai giocatori”

