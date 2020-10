FantAzzurri, risultati e classifica della prima giornata. Ecco il top della settimana

FantAzzurri, i ritultati e i premi della prima giornata

Questa settimana è partito FantAzzurri, la lega di fanatalcio oraganizzata da Forzazzurri.net dedicata ai tifosi. Partenza sprint, con i fantallenatori che si sono dati battaglia a suon di bonus. Milano Azzurra LC FA si assesta in prima posizione, avendo il suo team totalizzato la bellezza di 94 punit totali. Fondamentali i bonus che arrivano da centrocampo e attacco, dove spicca la doppietta di Castrovilli. Seconda posizione che viene occupata dalla Erryteam di Enrico Scarpa, che si prende la seconda posizione con 94 punti totali della sua formazione grazie ad un Ibrahimovic sugli scudi. Al terzo posto si piazza Magica, allenata da Fabio Di Costanzo che manda in goal tutti i suoi attaccanti. Puoi consultare qui tutta la giornata: Risultati e Classifica

IL TOP DELLA SETTIMANA

Il primo premio della stagione, top della settimana, se lo aggiudica Enrico Scarpa fantallenatore della Erryteam. Sarà ospite della nostra trasmissione FantAzzurri Show, che andrà in diretta sulla nostra pagina facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli Venerdì alle ore 18:00. Il premio questa settimana viene assegnato al secondo classificato, in quanto i nostri redattori (riconoscibili all’interno della lega con la sigla FA) non fanno classifica e di conseguenza non riscuoto premi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE, Europa League: ecco chi sarà l’arbitro di Real Sociedad-Napoli

Maradona, France Football: “Avrei potuto lasciare Napoli, ecco dove sarei andato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belgio:primo incontro tra ex re Alberto II e figlia Delphine