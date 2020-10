Maradona, France Football: “Avrei potuto lasciare Napoli, ecco dove sarei andato”

Il Pibe De Oro rivela un incredibile retroscena sul suo passato in azzurro

Diego Armando Maradona ha rilasciato un’intervista a France Football nella quale rivela come la sua carriera da calciatore l’avrebbe potuto portare lontano dall’ombra del Vesuvio.

Ecco le sue parole:

“I dirigenti del Marsiglia mi contattarono e si offrirono di raddoppiare il mio stipendio. All’epoca giocavo a Napoli e il presidente Ferlaino mi disse che se avessimo vinto la Coppa Uefa (poi conquistata contro lo Stoccarda), mi avrebbe lasciato andare. Bernard Tapie (allora presidente dell’OM) e Michel Hidalgo (il direttore sportivo) vennero addirittura a trovarmi in Italia per farmi una proposta e per discuterne. Una volta tornato a Napoli (l’incontro avvenne a Milano), dissi a Ferlaino: ‘Grazie Presidente per tutti questi bellissimi anni, vado’. A quel punto, però, ha iniziato a fare lo stupido, come se non avesse capito, e ha fatto marcia indietro. Fine della storia.”

