Insigne: il Napoli pronto ad un rinnovo a vita

Con l’arrivo di Gattuso è iniziata una nuova fase, forse la migliore, di Lorenzo Insigne.

Se molte delle sue doti tecniche erano state ammirate nel triennio sarrista, il tecnico calabrese ha saputo tirar fuori anche le sue qualità carismatiche, rendendolo un vero leader. Ora il Napoli ha un vero capitano e, per l’aggiunta, napoletano DOC.

Per questo, come scrive il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis vorrebbe proporgli un prolungamento a vita. Del resto, fu proprio lui a profetizzargli una carriera in stile Totti, diventando capitano e bandiera azzurra…

