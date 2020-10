Zielinski ed Elmas di nuovo in gruppo: la strategia di Gattuso

Il Napoli può nuovamente contare su Zielinski ed Elmas che, negativizzati al Covid19, sono nuovamente in gruppo.

I due centrocampisti, in teoria, sono convocabili già per la sfida di Europa League del prossimo giovedì contro la Real Sociedad. Mister Gattuso, tuttavia, preferisce andarci con cautela considerando che, in queste tre settimane di quarantena, non si sono potuti allenare in maniera adeguata.

Per questo, è probabile che il tecnico sottoponga loro ad una tipologia di allenamento personalizzato per metterli quanto prima allo stesso passo del gruppo. A riportare la notizia è Repubblica.

