CDS, Giacomelli: “Arbitraggio pessimo, rigori concessi quasi comici”

Piovono critiche sull’operato dell’arbitro di Trieste

Piero Giacomelli si trova ancora una volta al centro delle critiche. Il fischietto di Trieste si è reso protagonista di una direzione di gara pessima in occasione del posticipo di Serie A Milan-Roma, match disputatosi ieri sera allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il direttore di gara ha concesso ben due rigori in esistenti (uno per la Roma e l’altro per il Milan). Uno dei quotidiani sportivi che hanno criticato più aspramente il suo operato è il Corriere dello Sport.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “C’è una motivazione dietro il disastroso Giacomelli: le deroghe concesse quest’anno sono un errore. I rigori concessi, con pervicacia quasi comica, sono al limite dell’incredibile e il secondo contiene il peggiore dei difetti: la compensazione. Pessimo, come il Var“.

Il quarantaduenne non è nuovo a casi del genere, infatti è proprio lui che non fischiò il rigore su Llorente in occasione di Napoli-Atalanta dello scorso 30 ottobre 2019.

