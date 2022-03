Calciomercato, Napoli interessato a Barak, ma c’è forte concorrenza

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista dell’Hellas Verona Barak, ma non sarebbe l’unico club.

Tra gli obiettivi del Napoli per la prossima sessione di calciomercato sembra esserci anche Barak, centrocampista dell’Hellas Verona. La trattativa però non è delle più facili, in quanto il club di Aurelio De Laurentiis non sarebbe l’unico che vorrebbe portare il giocatore nella propria squadra.

La Gazzetta dello Sport riporta tutti i club interessati a Barak:

“Resta al centro delle attenzioni di mercato, Barak. A gennaio, gli interessamenti nei suoi confronti sono stati tenuti a distanza dall’Hellas. Il Verona ha chiuso la bottega e perché apra ci sarà bisogno di un’offerta di più di 20 milioni in estate. Barak sta benissimo nell’Hellas ma c’è anche l’ovvia ambizione di mettersi alla prova a un livello che potrebbe essere da Champions League. In Italia il suo nome è stato inquadrato da tempo da, tra gli altri, Napoli e Atalanta, inoltre piace a club inglesi e tedeschi.”

