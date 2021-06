ADL impone ancora il silenzio a Gattuso, dopo il Verona il tecnico voleva parlare

Ancora silenzio stampa, ma Gattuso voleva parlare dopo Napoli-Verona

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso resterà in silenzio fino alla naturale scadenza dell’accordo con il club azzurro. Questo perchè Aurelio De Laurentiis avrebbe imposto ancora il silenzio stampa, che dura ormai dallo scorso inverno. Ecco quanto riporta la rosea:

“Silenzi pesanti. Sono quelli imposti dal presidente del Napoli, già dal febbraio scorso, e che fino al 30 giugno obbligano il tecnico al silenzio stampa in quanto tesserato del club di De Laurentiis. Perché Rino avrebbe voluto parlare dopo lo sconcertante pareggio col Verona, il 23 maggio, che ha fatto svanire l’obiettivo Champions per il Napoli. Ammettendo anche le proprie responsabilità per una squadra liquefatta in quella notte in modo incomprensibile per tutto l’ambiente, sconcertato anche da questo rumoroso silenzio.”

