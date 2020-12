Napoli, calciomercato: Milik conteso dalle big italiane, De Laurentiis valuta anche contropartite tecniche

Si avvicina sempre di più il momento dell’addio di Arkadiusz Milik al club azzurro

Arkadiusz Milik deve lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato, gli azzurri non vogliono perdere il polacco a zero e il giocatore deve assolutamente trovare una nuova squadra se vuole giocare l’europeo. Milan, Inter e Juventus continuano a mostrare interesse per l’attaccante, in scadenza nel 2021, ma strapparlo al club partenopeo non sarà facile. Il Messaggero riporta che De Laurentiis chiede tra i 13 e i 15 milioni, ma sarebbe anche disposto a valutare contropartite. Le milanesi, così come la Roma, sarebbero disposte a garantire al giocatore un ingaggio da 4,5 milioni a stagione.

