Juve-Napoli, spunta una nuova data: il match si può giocare a San Valentino

Tra le tante date che si stanno valutando per disputare la gara spunta anche quella di San Valentino

Spunta una nuova possibile data per Juve-Napoli, il match potrebbe giocarsi a San Valentino, lo riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il quotidiano sportivo parla della possibilità di invertire i campi rispetto a quanto previsto dal calendario, con Napoli-Juve (gara di ritorno del match non giocato il 4 ottobre) che sarebbe in programma per il 13 di febbraio. La gara non giocata ad ottobre si potrebbe recuperare in quel turno del campionato, ma con lo slittamento di un giorno, quindi il 14 febbraio.

