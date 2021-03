Napoli-Gattuso, addio a fine stagione: tutti i candidati alla panchina azzurra

Il Corriere della Sera riporta l’elenco degli allenatori che potrebbero sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli.

Il futuro di Gennaro Gattuso sembra ormai deciso: a fine stagione l’allenatore lascerà la panchina del Napoli. Il Corriere della Sera si è soffermato sul probabile sostituto del tecnico calabrese.

“Gattuso stasera va in cerca del colpaccio. Che però non cambierà il suo destino: con De Laurentiis è rottura totale, a maggio sarà addio, questa è solo una tregua. I candidati per la successione sono Benitez, Sarri, Juric, Spalletti. Ma occhio a Fonseca.”

