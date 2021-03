Napoli, ecco quando Amir Rrahmani potrebbe tornare in campo

Tuttosport riporta la presunta data del ritorno in campo del difensore del Napoli Amir Rrahmani, attualmente fermo a causa di un problema al bicipite femorale.

Il difensore del Napoli Rrahmani è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare avvertito in allenamento qualche giorno fa. Di conseguenza il giocatore non è stato convocato da Gattuso per la gara contro il Milan di questa sera, ma l’edizione odierna di Tuttosport si concentra sul suo ritorno in campo.

“In seguito ad un fastidio muscolare avvertito nell’allenamento di venerdì, ieri si è sottoposto ad alcuni esami diagnostici, dai quali è emersa un’elongazione del bicipite femorale destro: Gattuso spera di riavere il kosovaro per Roma, partita in programma il prossimo 21 marzo”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rosolino: “Il Napoli ha poche speranze per arrivare in Champions”

Napoli, contatti frequenti tra Gattuso e De Laurentiis che forse non sarà a Milano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, basta persecuzioni voci indipendenti in Russia