Napoli, contatti frequenti tra Gattuso e De Laurentiis che forse non sarà a Milano

Il quotidiano Il Mattino si sofferma sulla situazione attuale in casa Napoli, in particolare sui contatti recenti tra Gattuso e De Laurentiis.

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione riguardo gli ultimi avvenimenti accaduti a Napoli. Il Presidente De Laurentiis probabilmente non andrà allo Stadio San Siro, dove questa sera il suo Napoli sfiderà il Milan. Tuttavia il Presidente continua a tenersi in contatto con il tecnico Gattuso.

“Potrebbe non esserci De Laurentiis a Milano: il problema è legato agli orari dell’aeroporto di Ciampino che gli impedirebbero di tornare a Roma presto lunedì mattina. Deciderà in mattinata. Ma anche nelle ultime ore ci sono stati degli scambi di messaggi tra il Presidente con Gattuso e Giuntoli per avere aggiornamenti sulle condizioni di Lozano e Osimhen.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “La Roma protesta solo verso il Napoli, vassallaggio puro!”

Zazzaroni: “Il rinvio di Juve-Napoli un’altra assurdità di questo campionato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, basta persecuzioni voci indipendenti in Russia