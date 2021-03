Rosolino: “Il Napoli ha poche speranze per arrivare in Champions”

Massimiliano Rosolino, tifoso del Napoli, ha parlato del percorso degli azzurri in campionato e delle possibilità di arrivare in Champions League.

Il nuotatore napoletano Massimiliano Rosolino ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. L’argomento su cui si è soffermato è proprio il Napoli, sua squadra del cuore. In primo luogo ha parlato di Milan-Napoli, sfida importantissima in quanto potrebbe cambiare in maniera netta la classifica di Serie A, accendendo qualche speranza per il Napoli di raggiungere la Champions League.

“La gara potrebbe garantire qualche speranza per la Champions, ma si tratta di speranze fragili. Attualmente siamo sesti in classifica con quarantasette punti e dobbiamo ancora sfidare Roma ed Atalanta, che stanno facendo un bel percorso ed a fine stagione potrebbero arrivare prima di noi”.

In seguito, si sofferma sui vari infortuni in casa azzurra:

“Dobbiamo impegnarci tanto nonostante i problemi di Gattuso in difesa ed in attacco. Una della caratteristiche del Napoli è la grinta, che usa ancora di più durante le gare che quando è in difficoltà . Il Napoli ha vinto contro il Bologna, sta bene dal punto di vista psicologico e sembra che sia tornata la calma sia nello spogliatoio sia riguardo problemi esterni al calcio. In questo modo i giocatori saranno più tranquilli quando scenderanno in campo a San Siro”.

