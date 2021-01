Ultim’ora – Napoli, emergenza in attacco: Mertens non recupera, il titolare contro la Juve sarà Petagna

Napoli, Andrea Petagna sarà l’attaccante che guiderà la squadra contro la Juventus in supercoppa

Emergenza in casa Napoli! Dries Mertens, l’attaccante che Rino Gattuso sperava di recuperare per il match di mercoledì sera contro la Juventus, sente ancora alcuni fastidi alla caviglia a cui s’era fatto male contro l’Inter. Il belga non sta ancora bene e non ha assolutamente i 90 minuti nelle gambe. Proprio per questo motivo, Andrea Petagna partirà titolare anche nella finale di Supercoppa. L’ex SPAL aveva subito una botta al polpaccio, durante la partita di ieri contro la Fiorentina, che lo ha costretto ad uscire malconcio dal terreno di gioco. Il problema è stato valutato oggi e dagli esami sono arrivate notizie positive: infortunio di lieve entità, è recuperato. E giocherà lui.

