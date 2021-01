PARMA – Ecco perchè mister D’Aversa sorride…due volte!

Parma – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Parma di mister D’Aversa nel match di serie A (18^ giornata) disputatosi domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo è riuscito a raccogliere solo un punto. In vantaggio 1-0, il Parma ha subito negli ultimi secondi di gioco la rete del pari, tra l’altro su rigore. Ma una gioia è arrivata in casa dei ducali.

Infatti, mister D’Aversa stante anche le difficoltà in difesa alla vigilia del match a causa di molte assenze, ha avuto merito e coraggio di mandare in campo dal 1° minuto il classe 2003 Dan Dierckx. Un giovane calciatore, ruolo difensore centrale alto 1 m e 90 cm acquistato dal Parma calcio poche settimane fa.

Dierckx ha militato fino a pochi mesi fa prima nell’Under 16 poi nell’Under 19 del Genk in Belgio. Il ragazzo si è ben comportato in campo non lasciando spazi agli attaccanti sassolesi di solito abituati a realizzare gol a raffica!

Sorride due volte il Parma: per il punto conquistato, ma sorride ancora di più mister D’Aversa per aver regalato il debutto al primo classe 2003 in serie A.

Vedremo se, nelle prossime gare, mister D’Aversa darà altre chances al giovane belga che sembra abbia superato con grande classe e carisma il suo…primo esame!

Piero Vetrone

Condividi: