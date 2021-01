Calciomercato – Napoli, Tavares del Benfica sarà il colpo estivo

Napoli, per l’estate si prova il colpo Tavares del Benfica

Il Napoli ha già diversi nomi sul taccuino: da Emerson Palmieri a Dimarco, passando per Junior Firpo Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo portale gianlucadimarzio.com però, gli azzurri non si fermano e avrebbero messo gli occhi su Nuno Tavares, terzino in forza al Benfica. Il classe 2000 è uno degli obiettivi del Napoli per il futuro, ed è dunque un affare che potrebbe decollare in estate.

