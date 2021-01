Pisacane: “Insigne va d’accordo con tutti ed è attaccato alla maglia”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Pisacane ha parlato del rapporto di Lorenzo Insigne con i suoi compagni di squadra, ma anche della situazione attuale del Napoli:

“Il Napoli è una squadra forte, ma spesso eccede. Ieri ha vinto ed è stata da Scudetto, ma poi perde contro lo Spezia e la squadra viene considerata scarsa. Il Napoli ha bisogno di tutti i giocatori per lottare per lo Scudetto. Dobbiamo pensare che molti giocatori sono stati assenti: Koulibaly, Mertens, Osimhen ed anche Lorenzo che era stato squalificato. In questo modo la squadra scende in campo con una mentalità diversa rispetto alla gara precedente. Anche Zielinski e Ruiz hanno avuto il Coronavirus. Sarà un campionato emozionante.

Insigne va d’accordo con tutti. Si diceva che non si trovasse bene con Lozano ma ormai se ne dicono di tutti i colori. Lorenzo è forte ed è attaccato alla maglia. Ieri Petagna non ha fatto sentire la mancanza di nessuno. Anche Osimhen è assente. Ha ragione Gattuso: la squadra era scarica dal punto di vista mentale, la pressione è forte e l’equilibrio manca. È stato un grande giocatore ed ha saputo far reagire la squadra sotto questo punto di vista.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Napoli, Tavares del Benfica sarà il colpo estivo

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 18 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: locali aperti per protesta a Milano, 200 multe