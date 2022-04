Infortunio Lobotka, spunta la presunta data del ritorno in campo

Il Corriere del Mezzogiorno riporta la presunta data del ritorno in campo di Stanislav Lobotka, adesso alle prese con un infortunio.

Stanislav Lobotka non ci sarà in Napoli-Empoli. Il centrocampista slovacco è stato vittima di un infortunio durante il suo ultimo match di campionato, quello contro la Roma. Lobotka è stato costretto ad uscire all’inizio della ripresa e successivamente gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla probabile data del suo ritorno in campo:

“Lobotka non ci sarà: ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, dovrà fermarsi per una decina di giorni con l’obiettivo di tornare in campo l’8 maggio nella trasferta di Torino. Per il centrocampista slovacco è il quarto stop per problemi muscolari: si tratta di una perdita significativa sia per le letture nella fase difensiva che per la capacità di orientare il possesso palla”.

