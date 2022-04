Empoli-Napoli, i toscani non vincono dalla scorsa gara contro gli azzurri

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli non vince in camoionato dalla sfida di andata contro il Napoli.

Il Napoli si prepara ad incontrare l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani. I ragazzi di Andreazzoli si trovano attualmente nella parte destra della classifica, per la precisione al 14° posto con 34 punti. La squadra toscana dunque non è molto lontana dalla zona retrocessione, in quanto non incontra una vittoria in campionato dallo scorso 12 dicembre. Quel giorno il club sfidava proprio il Napoli: si trattava infatti della sfida di andata, terminata con il punteggio di 0-1.

Le due squadre dunque sono entrambe alla ricerca di una vittoria: i toscani devono distaccarsi il più possibile dalla zona retrocessione mentre i partenopei devono lasciarsi alle spalle i risultati negativi recenti.

