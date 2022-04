Empoli-Napoli, il punto della situazione sugli azzurri infortunati

In vista di Empoli-Napoli, il Corriere dello Sport riporta la situazione in casa azzurra riguardo i giocatori infortunati.

Domenica prossima il Napoli sarà ospite allo Stadio Carlo Castellani per disputare la sfida di campionato contro l’Empoli. A pochi giorni da tale evento il Corriere dello Sport dedica uno spazio ai giocatori azzurri che attualmente sono alle prese con infortuni.

“È pur vero che manceranno Di Lorenzo, Koulibaly, Lobotka e probabilmente Ospina, ma il resto del gruppo che ha onorato la stagione e alimentato i sogni della gente sarà presente e dovrà rispondere. Ora è in dubbio anche Juan Jesus. Si, in bilico per un piccolo trauma distorsivo al ginocchio destro rimediamo in allenamento: l’obiettivo, ovviamente, è recuperarlo al più presto o meglio al volo; comunque in tempo, considerando la squalifica di Koulibaly.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Permanenza di Zielinksi in bilico: non c’è mai stato il salto di qualità

De Maggio: “Il Napoli vuole Bajrami dell’Empoli in vista della prossima stagione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Meteo: vortice ciclonico verso l’Italia, da giovedì le piogge. Allerta gialla in Sardegna