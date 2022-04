De Maggio: “Il Napoli vuole Bajrami dell’Empoli in vista della prossima stagione”

Calciomercato Napoli, parla De Maggio

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato di mercato durante la trasmissione odierna. Ecco le sue parole:

“La società già si sta muovendo per il prossimo mercato, sappiamo tutti che sono stati chiusi i colpi Kvaratskhelia e Olivera. Ma il club è molto attento su altri talenti che giocano anche nel nostro campionato. Che io sappia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si fermerà al solo acquisto dei due calciatori in questione. La società è fortissima su Barak e Casale del Verona, ma pare che il Napoli voglia Bajrami dall’Empoli in vista della prossima stagione. Questo ragazzo è molto forte ed approfondiremo la situazione cercando altre indiscrezioni sull’interessamento del club per il calciatore dei toscani. Ieri si parlava tanto sulla scelta del centrocampista, aprirei un sondaggio. Si parla tanto di Barak, ma c’è chi gli preferisce Zielinski. Chissà i tifosi chi sceglierebbero”.