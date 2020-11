ULTIM’ORA – Napoli, Osimhen rischia di saltare anche la sfida contro la Roma

Napoli, Osimhen rischia di saltare anche la sfida contro la Roma

Victor Osimhen continua il suo lavoro di recupero dall’infortunio alla spalla. Difficile il suo impiego in Europa League contro il Rijeka giovedì sera. L’attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana sta facendo lavoro in palestra e terapie per recuperare al più presto ed essere di nuovo a disposizione di Gattuso. I tempi non sono brevi e, da quel che trapela da Castelvolturno, la speranza è di riuscire a vederlo almeno in panchina domenica prossima nella gara che vedrà il Napoli affrontare la Roma al San Paolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arrivano brutte notizie per la Real Sociedad: infortunio per Silva e Guridi

Rozman tecnico Rijeka: “Otto giocatori positivi, ci adattiamo. Grande sfida daremo il massimo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Furgone precipita in un parcheggio, grave una donna