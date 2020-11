Brutte notizie per la Real Sociedad: infortunio per Silva e Guridi!

Arrivano brutte notizie per la Real Sociedad,infortunio per Silva e Guridi. Gli spagnoli, avversari del Napoli in Europa League giocheranno al San Paolo il 10 dicembre nell’ultima giornata del girone, hanno diramato un comunicato sulle condizioni di David Silva e Jon Guridi.

Per David Silva è stata evidenziata dagli esami una lesione di primo grado al bicipite femorale, mentre Guridi ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Per i due sono già iniziate le cure e la fisioterapie il loro recupero sarà valutato nei prossimi giorni.

