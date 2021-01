Napoli, possibile l’addio di Giuntoli. Al suo posto arriverebbe Branca

Napoli, Giuntoli potrebbe dire addio. Circola il nome di Branca

Secondo quanto riporta il portale calciomercatoweb.it, al termine di questa stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa azzurra. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli sta vivendo una stagione molto particolare. Gattuso è in scia per la qualificazione in Champions, ma la discontinuità della squadra partenopea sta facendo porre delle domande ad Aurelio De Laurentiis. Il rinnovo di Gennaro Gattuso non è ancora arrivato e non è detto che arriverà. Anche l’operato di Giuntoli sembra in discussione, visto alcuni acquisti sbagliati degli ultimi anni. Qualora De Laurentiis decidesse per un cambio dirigenziale, al posto di Giuntoli potrebbe essere ingaggiato Marco Branca.”

