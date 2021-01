Ziliani accusa: “Valeri per Juve-Napoli? Un capolavoro di intelligenza”

Ziliani accusa, Juve-Napoli è già infuocata

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista Paolo Ziliani commenta la designazione arbitrale di Juventus-Napoli. Ecco il tweet:

“Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che si dice un capolavoro di intelligenza. Ma forse la spiegazione è che #Mazzoleni non arbitra più. Così è, anche se non vi pare.”

