Napoli, Dimarco ed Emerson Palmieri i nomi caldi del mercato. Zaccagni vicinissimo

Calciomercato, il Napoli cerca un terzino. Zaccagni sempre più vicino

In diretta ai microfoni de Il Sogno nel cuore è intervenuto l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli lavora da tanto tempo per un terzino sinistro, ma sono convinto che nell’immediato non ci sarà nulla, non arriverà nessuno. Per il futuro, invece, stanno facendo le loro ricerche: i nomi caldi sono Dimarco ed Emerson Palmieri, oltre a Nuno Tavares e Nuno Mendes. So che gli azzurri sono molto vicini a Zaccagni, ma arriverà a giugno. Credo che il Napoli abbia già una rosa molto competitiva, infatti faccio fatica a trovare un attacco più completo di quello dei partenopei. Nessuno, in Italia, ha il parco attaccanti del Napoli. L’unico che potrebbe uscire è Malcuit in direzione Parma, anche se i gialloblù si sono fiondati su Conti del Milan.”

