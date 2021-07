Caso Koulibaly: il difensore irritato e ADL ha già rifiutato un’offerta ufficiale

Caso Koulibaly sempre più complicato: il senegalese irritato per la situazione, vuole chiarezza.

Koulibaly continuamente in bilico e sul mercato, ma il calciatore è irritato dall’atteggiamento di De Laurentiis.

L’edizione di Tuttosport prende in considerazione la situazione di Koulibaly, continuamente in bilico tra permanenza e cessione. Nonostante i due anni di contratto che lo legano ancora al Napoli, il difensore sembrerebbe parecchio irritato per l’atteggiamento di De Laurentiis e la situazione di incertezza che sta vivendo: “Il Manchester United è sempre più interessato a Kalidou Koulibaly, ma il giocatore è sempre più nervoso per l’incertezza della propria situazione. Il club inglese ha provato l’affondo con un’offerta di 30 milioni di euro, ma la proposta è stata seccamente rifiutata da De Laurentiis”.

