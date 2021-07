Pronto il sostituto se parte Insigne: spunta il nome di Boga, trattativa già pronta

In vista del possibile addio di Lorenzo Insigne, Giuntoli rispolvera un vecchio interesse e pensa a Jeremie Boga.

Giuntoli è pronto a guardarsi intorno e punta al primo profilo in vista dell’ipotetica sostituzione.

Il Roma prende in seria considerazione l’ipotetico addio di Lorenzo Insigne al Napoli e rispolvera un vecchio interesse. Con il saluto di Ounas, nuovamente in prestito, Cristiano Giuntoli è pronto a provare l’affondo per un profilo già “famoso” in Italia: Jeremie Boga, in scadenza con il Sassuolo nel 2022, è perfetto per quel ruolo a sinistra. Tuttavia la sua valutazione potrà essere “stellare”, anche intorno ai 20 milioni di euro. L’intenzione del club neroverde è di tenere il giocatore, che però accetterebbe volentieri il Napoli, dove guadagnerebbe più del doppio di ciò che percepisce ad oggi con il Sassuolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.072 nuovi positivi e 7 decessi

Osimhen, l’agente: “Vuole segnare quanti più goal è possibile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Spionaggio: anche Gandhi tra potenziali obiettivi di Modi