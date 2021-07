Malcuit trattenuto a fine allenamento: possibile la permanenza del terzino

Segnali positivi per Kevin Malcuit: possibile permanenza al Napoli.

Kevin Malcuit, in seguito all’allenamento, si è trattenuto per diversi minuti a parlare con Daniele Baldini.

Il ritiro di Dimaro porta buoni propositi, come riporta TMW, in casa Napoli a fine allenamento, Kevin Malcuit si è trattenuto per svariati minuti a parlare con Daniele Baldini, collaboratore tecnico di Luciano Spalletti. Il lavoro svolto in questi giorni dal terzino francese, vice Di Lorenzo, ha soddisfatto il mister e dunque c’è un’alta probabilità che la sua permanenza a Napoli possa rendersi possibile, in seguito all’ultima stagione alla Fiorentina.

