Napoli, sesto giorno di allenamento: lavoro personalizzato per due giocatori

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino della squadra.

Il Napoli si allena a Dimaro per la sesta giornata consecutiva. Dopo la gara amichevole contro la Bassa Anaunia la squadra di Luciano Spalletti prosegue il suo lavoro. Il tecnico sta pian piano conoscendo tutte le doti di tutti i giocatori partenopei. Come ogni giorno, anche oggi la SSC Napoli ha reso partecipe tutti i tifosi azzurri di ciò che è successo in allenamento.

“La squadra al mattino, dopo una prima fase di attivazione tecnica, si è divisa in due gruppi con i difensori che hanno svolto tattica difensiva e i centrocampisti lavoro di forza. Successivamente i due gruppi si sono invertiti con i centrocampisti che hanno svolto esercitazioni di tiri in porta.”

Il comunicato continua e si apprende che Adam Ounas ed Amato Ciciretti hanno svolto anche un allenamento personalizzato:

“Ounas e Ciciretti hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in palestra. Gli esami effettuati ieri sera da Palmiero hanno evidenziato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra.”