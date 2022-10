Bergomi: “Quando ci assegnano il Napoli siamo felici, ci fa divertire”

Le parole di Bergomi sul Napoli

L’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi, oggi commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Calcio Show riguardanti la squadra allenata da Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Quando ci assegnano il Napoli da seguire in telecronaca siamo felici perché quando vediamo gli azzurri ci divertiamo, è una squadra che offre un calcio davvero coinvolgente. Questo campionato è come un giro a tappe e oggi la sfida del Milan era insidiosa. Il Torino è in salute, ha fatto una gran partita, i rossoneri a parte i primi 10 minuti non ha più tirato in porta. Per vincere i campionati devi dare continuità di risultati e fare strisce il più a lungo possibili. Questo è un infortunio per il Milan.”

