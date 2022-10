Corriere dello Sport – Due offerte dalla Premier per Osimhen: risposta negativa di ADL.

Victor Osimhen è un gioiello, e gli oggetti preziosi fanno gola, due big della Premier League hanno più volte palesato interesse per l’attaccante, tuttavia le risposte ricevute sono state negative. Il punto della situazione:

“Quando il Manchester United si è presentato attraverso messaggi diretti o subliminali tra giugno e luglio, il discorso è stato soffocato; e al Newcastle che a gennaio aveva pure pronto un bonifico da cento milioni di euro fu evitato di entrare nel dettaglio.

Il mercato è chiuso per fenomeni come questi, che ne fanno una a partita, e Osimhen ha scoperto il senso della felicità a Napoli, è diventato papà e sta per assecondare anche Spalletti, che gli ha tracciato l’orizzonte: «Può diventare un top player e, nonostante tutto quello che sta facendo, ha ancora amplissimi margini di miglioramento»”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

