Ballottaggi Liverpool-Napoli: Ndombele supera Anguissa, le ultime

Liverpool–Napoli è alle porte, il quotidiano fa il punto della situazione, in merito ai ballottaggi di mister Spalletti e delle papabili scelte finali.

A sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui, poiché sulle palle inattive conviene avere centimetri utili per fronteggiare la corazzata di Klopp. A centrocampo tra Anguissa e Ndombele, è in vantaggio il secondo poiché il primo è rientrato solamente sabato dall’infortunio. Infine in attacco Politano è leggermente più avanti di Lozano, perché gli esterni consumano.

Chi invece è indispensabile per mister Spalletti è Lobotka, che non ha un sostituto in Champions League, essendo Demme fuori dalla lista e di conseguenza inutilizzabile. Tuttavia le rifiniture avranno un senso solamente ad Anfield, quando il tecnico azzurro prenderà la sua decisione definitiva.

