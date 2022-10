ADL a Los Angeles: avviato progetto per una serie tv su Maradona

Repubblica – De Laurentiis a Los Angeles: avviato progetto per una serie tv su Maradona.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, sarebbe stato avviato un progetto per una serie tv sulle gesta di Diego Armando Maradona, per celebrare la memoria del Pibe de Oro:

“De Laurentiis si trasferisce a Los Angeles, tornerà quando sarà finita la prima parte del campionato. A metà novembre. Studia una serie di fiction in un progetto già avviato. Sono segreti solo i dettagli di un programma dedicato a Maradona, il Napoli è certo di aver acquisito i diritti almeno per i sette anni vissuti in Italia dal più grande calciatore di sempre”.

