Napoli, agente Di Lorenzo: “È sul mercato, consideriamo ogni offerta”

La permanenza di Giovanni Di Lorenzo a Napoli non sembra essere scontata.

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. L’argomento principale è stato proprio il giocatore azzurro, da ieri campione d’Europa con la Nazionale italiana.

Il primo tema trattato riguarda proprio la vittoria dei titolo:

“Abbiamo sempre creduto che Giovanni potesse andare in Nazionale, ma era impensabile questa vittoria. Dopo due minuti l’Italia ha preso gol, altri giocatori non avrebbero reagito. Lui invece ha giocato senza nessuna paura. Più passava il tempo più migliorava. Reagire è stato il suo punto di forza sia caratteriale sia umano, ciò che lo ha portato ad essere campione d’Europa.”

Sul tema del rinnovo Giuffredi afferma:

“L’anno scorso abbiamo rinnovato a 5, c’era una clausola riguardo l’allungamento del contratto. Siamo stati noi ad esercitarla perché Giovanni ha un contratto lungo, che lo lega al Napoli da tanti anni. In questo modo abbiamo fatto capire al Presidente che siamo molto legati alla città.”

Infine, Giuffredi si è espresso sul futuro del giocatore:

“In conferenza stampa De Laurentiis ha affermato che tutti i giocatori sono sul mercato. Se arriva qualche proposta la prendiamo in considerazione, è stato il Presidente a dire che sono tutti cedibili. Per ora però ci sono solo le chiacchiere, se arriva una vera offerta saremo noi a dirlo al Napoli. Al momento non ce ne sono.”

