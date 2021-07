Mario Rui, l’agente: “Per la prossima stagione resta a Napoli”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, parla del futuro del giocatore con il Napoli.

L’agente di Mario Rui Mario Giuffredi è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in onda ai microfoni di Radio Marte. Giuffredi ha parlato del difensore portoghese, in particolare della prossima stagione di campionato. L’agente chiarisce che Mario Rui non andrà via da Napoli, e aggiunge qualche dettaglio sull’offerta da parte del Galatasaray.

“Mario Rui per quanto mi riguarda rimane a Napoli. Credo che abbia disputato sempre grandi stagioni, ma quest’anno no. Ha trascorso alcuni momenti difficili, il rapporto che aveva con Gennaro Gattuso non era molto idilliaco e ciò lo ha condizionato. Per quanto mi riguarda Mario Rui andrà via alla fine dell’anno prossimo, dopo aver disputato una bella stagione al Napoli. Non è secondo a nessuno. Il Galatasaray ha fatto una proposta per un prestito ma lui da Napoli non va via. Non voglio trasferire i giocatori dopo stagioni non proprio ottimali. Quando avrà messo a tacere tutte le critiche lo sposterò.”

