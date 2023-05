VIDEO – Tifosi azzurri scendono in Piazza Castello a Torino per festeggiare lo Scudetto

Twitter – Tifosi azzurri scendono in Piazza Castello a Torino per festeggiare lo Scudetto.

Non solo a Napoli, ma anche in altre piazze d’Italia i tifosi azzurri omaggiano lo Scudetto vinto dalla squadra partenopea. Svariate immagini, di Torino in festa (colorata d’azzurro) hanno fatto il giro del web, accompagnate dal solito coro “chi non salta bianconero è”, riferito ai tifosi della Juventus residenti nei dintorni. A quanto pare, neanche in quantità così superiore. Qui il video:

Fonte foto: Twitter, @MaxNerozzi

