La Gazzetta dello Sport – La Dacia Arena diventa un ring: scontri tra tifosi ultrà a fine partita.

La festa Scudetto del Napoli non è stata accolta piacevolmente da tutti. Nella serata di ieri, al termine della partita tra Udinese e Napoli, i tifosi azzurri (nonostante il divieto) non sono riusciti a contenere l’entusiasmo e si sono recati in campo. Tuttavia, gli ultrà bianconeri, non hanno apprezzato il gesto, e decine di supporter friulani sono subentrati con cinghie e bastoni, correndo verso la folla dei napoletani, che a centinaia si erano stretti intorno ai giocatori. La polizia è intervenuta tempestivamente per ristabilire l’ordine, svuotando il terreno. Ci sono stati cinque feriti (leggeri), due da armi da fuoco.

Fonte foto: Flickr.com

