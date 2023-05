VIDEO – Kvara in lacrime dopo la vittoria: il bellissimo gesto di Meret

Lega Serie A – Kvara in lacrime dopo la vittoria: il bellissimo gesto di Meret.

Kvicha Kvaratskhelia, dopo la vittoria dello Scudetto, non riesce a trattenere l’emozione e scoppia a piangere. In un fiume di lacrime viene sostenuto tempestivamente dal suo compagno di squadra, Alex Meret, che condivide con lui le lacrime di gioia. Intorno a lui, la reazione degli altri azzurri è decisamente diversa, sommersi tra canti e balli per la felicità. Questo il video condiviso sui social:

Fonte foto: Twitter @SerieA_EN

