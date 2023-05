Di Lorenzo: “Dopo aver preso il gol, ci siamo detti stasera no! La nostra forza è il gruppo”

Sky Sport – Le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria dello Scudetto.

Le parole di Giovanni Di Lorenzo: “Quando abbiamo preso gol abbiamo detto: ‘No, anche stasera no’. Vedere le immagini della festa a Napoli ci fa capire cosa abbiamo fatto. Abbiamo inseguito questo sogno da inizio anno e adesso ce l’abbiamo fatta. La vittoria per 5-1 con la Juve ci ha dato ancora più entusiasmo e autostima. Li abbiamo tenuti in distanza in classifica e abbiamo fatto capire loro che quest’anno volevano essere noi i campioni.

La forza del Napoli quest’anno è stata il gruppo, non mi piace fare un nome specifico. Kvara? Arrivare al Napoli e vincere subito lo Scudetto è qualcosa di incredibile. È un ragazzo silenzioso che in campo si fa però sentire, ha determinato tante partite e ci ha dato una grossa mano quest’anno. Spalletti? Il mister è stato veramente importante, abbiamo costruito questo Scudetto già dall’anno scorso. Spalletti si meritava una soddisfazione del genere”.TMW

